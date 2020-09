Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Todos los estados han recibido el presupuesto que les corresponde, pero si no les alcanza deben buscar la forma de ahorrar, evitar el derroche y no desviarlo para elecciones, indicó ayer el Presidente López Obrador.

“Que no haya corrupción, que no haya derroche, gastos superfluos. ¿Cuánto se destina a publicidad en los estados? Hay muchas formas de ahorrar”, planteó.

Sin mencionar a los gobernadores de la Alianza Federalista, que el miércoles reclamaron un reparto equitativo de recursos para 2021, el mandatario afirmó que las obras prioritarias de su gestión serán financiadas con fondos que le corresponde ejercer al Gobierno federal.

Nada, dijo en su conferencia matutina, le quitan a los gobiernos estatales.

Subrayó que las entidades federativas no tienen que erogar recursos en becas, pensiones de adultos mayores o proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía.

“Nosotros estamos actuando de conformidad con la Constitución y con la ley. Hay una Ley de Coordinación Fiscal que se cumple cabalmente. Si esto se quiere utilizar con propósitos políticos electorales, ese es otro asunto; están en su derecho de hacerlo, es legítimo, pero cada vez que planteen este tipo de demandas y culpen al Gobierno federal o al Presidente, voy a estar informándole al pueblo”, advirtió.

En su Administración, sostuvo, ya no se reparten “moches” que en sexenios anteriores servían para ayudar a un partido o un candidato a gobernador.

“Ya les mencioné cómo todo lo que era calles y banquetas, el presupuesto de cultura para estados, municipios y para infraestructura deportiva se lo entregaban a los legisladores, y los legisladores negociaban con gobernadores y con presidentes municipales.

“Entregaban ese presupuesto a cambio de moches, de sobornos, y en estos tiempos que está por aprobarse el presupuesto eran romerías de organizaciones de todo tipo, más presidentes municipales, gobernadores, grandes comilonas hacían a los diputados para sacar presupuesto”, añadió.

López Obrador reiteró que la llamada austeridad republicana sólo aplica para la Administración Pública Federal y no para los estados y los municipios del país.