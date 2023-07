Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin que Morena haya informado si comprobará la veracidad de las cifras, sus cuatro aspirantes presidenciales informaron al partido haber gastado en conjunto 2 millones 748 mil pesos en las primeras dos semanas de proselitismo.

El partido autorizó 5 millones de pesos a las «corcholatas» para financiar 70 días de recorridos y asambleas por todo el país. Una de ellas no aceptó los recursos y dos gastaron casi un millón en 14 días.

A la cabeza va Ricardo Monreal, quien reportó más recursos invertidos en sus actos públicos: 916 mil 376 pesos. De ellos, 780 mil en logística, 88 mil en transportarse, 17 mil en hospedaje y 30 mil en viáticos.

Claudia Sheinbaum, quien ha tenido los actos más numerosos, aseguró que sólo ha gastado 868 mil 770 pesos.

De ese monto, 820 mil 528 pesos fueron para la logística de 26 mítines, 31 mil en promedio, pese a que en la mayoría de ellos se instalaron macroescenarios. También reporta 40 mil pesos de transporte, 4 mil de hospedaje y 2 mil de viáticos.

Mientras que Marcelo Ebrard informó que sólo ha invertido en sus eventos 385 mil 509 mil pesos, de los cuales 116 mil correspondieron a transporte y 252 mil 747 a logística de sus mítines y recorridos.

Sin informar de dónde salieron sus recursos, pues rechazó los 5 millones de pesos que autorizó Morena, Adán Augusto López señaló que gastó 577 mil 584 pesos del 19 al 30 de junio.

El líder nacional del partido, Mario Delgado, reiteró que los recursos del partido sólo son para los aspirantes, no para sus acompañantes, quienes tienen que financiarse ellos mismos.

Sin embargo, con las llamadas «corcholatas» viajan quienes eran empleados en sus ex oficinas gubernamentales y que tenían sueldos menores, como fotógrafos y personal de comunicación social, de quienes no se sabe con qué recursos viajan.

Fiscalización

Delgado advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) estará tras ellos, por lo que los aspirantes presidenciales deberán reportar a la dirigencia todo lo que gastan.

Aseguró que pese a la insistencia, Adán Augusto López no quiere el dinero del partido, por lo que ya se le advirtió que deberá reportar de dónde consiguió recursos.

«Ya lo hemos hecho muchas veces (pedirle que use el dinero del partido) y él no quiere. Él tendrá que comprobar eso a la hora de que el INE lo fiscalice. Adán no los ha registrado (los recursos recibidos) como aportaciones al partido. Ahí es donde entraría la fiscalización del INE.

«Como hay actividades ordinarias de Morena organizadas por Adán y el INE nos va a caer, no hay manera que le demos la vuelta, entonces tú si vas y organizas un evento a nombre de Morena, el INE va a decir: ‘de dónde lo organizó’, entonces nosotros tenemos los comprobantes de gastos, por eso yo decía que el origen de los recursos se tendrá que comprobar al momento que llegue fiscalización», indicó.

Delgado indicó que los aspirantes deben administrarse, pues el tope seguirán siendo los 5 millones de pesos: sin embargo, no informó qué medidas tomará el partido si incumplen.

«No teníamos ningún antecedente de cómo calcular un ejercicio de estos, vamos a ir viendo el ritmo de gastos para ver si fue suficiente, pero veo muy difícil que pudiéramos ampliar ese tipo de gastos», agregó.

El morenista minimizó los gastos en propaganda que aparece en los mítines, pues aseguró que los asistentes llevan una «playera» o «unas cartulinas».