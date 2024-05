Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los Magistrados del Tribunal Electoral, la candidata de la Alianza opositora Xóchitl Gálvez reclamó la intervención de AMLO en favor de la morenista Claudia Sheinbaum y advirtió que no hay condiciones de equidad en la contienda.

«El Presidente se mete en la elección a favor de su candidata y nosotros lo que hemos dicho a los Magistrados es que esto no es piso parejo», dijo ayer al salir de la reunión.

La candidata se reunió durante dos horas, con cuatro de los cinco Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Cuando Xóchitl Gálvez protestó por las mañaneras de AMLO, los Magistrados justificaron que ya habían emitido medidas.

«Se habló de las medidas cautelares del Presidente, son 51 medidas, 17 están en firme y lo que dijimos nosotros es que no pasa nada: el Presidente sigue incidiendo y se decidió no cancelar las mañaneras, pero el Presidente sigue intervenido en el proceso electoral», explicó Gálvez.