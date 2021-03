Araceli Patricia Aguilar Moreno Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Ante críticas al amurallamiento en Palacio Nacional por protestas el Día de la Mujer, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, defendió que es un “muro de paz”.

“El pdte. @lopezobrador_ da garantías a las manifestaciones del 8M. El cerco de Palacio Nacional es para proteger y no para reprimir; para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar la confrontación”, tuiteó.

“Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones”.

Previamente, en su gira en Yucatán, López Obrador aclaró que la colocación de vallas en Palacio Nacional no es por miedo, sino para evitar provocaciones y para proteger edificios históricos en la marcha del próximo 8 de marzo.

“Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto el miedo a la cobardía, no es por eso que se están poniendo, es para que no haya provocación”, dijo.