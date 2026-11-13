Mario López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En comparecencia de la titular de Sener, el senador Óscar Cantón dijo sobre ella: ‘es mujer, es joven, pero es profundamente inteligente’.

«Le felicito, le felicito Secretaria Luz Elena González Escobar por ser tan inteligente. Le atropella el lenguaje a usted para decir tantas cosas en tan poco tiempo», dijo Cantón Zetina mientras ella dejaba de hacer anotaciones y levantaba la mirada esbozando una sonrisa.

«Es mujer, es joven, pero es profundamente inteligente», lanzó el legislador mientras la Secretaria movía la cabeza con una sonrisa y volvía a sus anotaciones, casi al cierre de una sesión de dos horas y 53 minutos en los que informó sobre la situación que guarda la dependencia a dos años de Gobierno.

Pero eso no es todo, atajó el senador tabasqueño, al tiempo que aseguró que el mayor valor de la Secretaria de Energía es que tiene una perfecta convicción de servicio público en beneficio de todos los mexicanos.

«Seguramente es una de las mejores caras de la Cuarta Transformación», parecía rematar quien fuera militante priista por más de 30 años, hasta que en 2006 rompió con ese partido porque no pudo ser candidato a Gobernador de Tabasco.

Pero no. Ya casi sonrojada, González Escobar escuchó un «todavía tengo otro poquito», para sonreír y soltar una carcajada tras escuchar «es tabasqueña».

Lejos de los cuestionamientos, Cantón Zetina le pidió ayuda a la Secretaria para que despegue la economía de la entidad, para que la vida no sea cara, para que haya un verdadero puerto comercial, para que haya gas en los hogares, en las industrias y no contaminación ni quejas de gas que se quema en los mecheros y por lo cual las personas se quejan y cierran carreteras.

«Ayúdenos, ayúdennos a desarrollarnos a base de trabajo, a que tengamos esos Polos de Desarrollo que tengan que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales y que, por ejemplo, no sólo sepamos de las hidroeléctricas por las inundaciones que nos producen, sino que tengamos una energía asequible. Y no, no queremos tarifas preferenciales; hablamos de justicia»

«Queremos justicia porque la energía eléctrica del agua, una de las más baratas, es una de las más cercanas a Tabasco, y nosotros merecemos emparejarnos igual que todo el sureste mexicano a ese gran centro de la República y a ese gran norte de la República. ¿Por qué nos castigan?», comentó Cantón.

Tampoco se escuchó del senador morenista alguna solicitud de información de los derrames petroleros, sobre los subsidios eléctricos, de las medidas que se están implementando en coordinación con las autoridades fiscales contra el huachicol o de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) con proveedores o de cómo se alcanzarán las metas planteadas con un presupuesto reducido, como sí lo hizo, por ejemplo, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano.

No, no fue el papel de Cantón Zetina con la Secretaria… fue el de «adulador» de Luz Elena.