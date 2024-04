Daniel Reyes Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Tras publicarse ayer que la Cybertruck de Tesla que conduce desde hace un mes está registrada en Estados Unidos a nombre de un vecino suyo de San Pedro, el Gobernador Samuel García aseguró ayer que ya es el propietario.

El Mandatario emecista hizo referencia al tema al pronunciarse sobre una solicitud de juicio político que promueven Diputados de Oposición porque incumplió la obligación constitucional de enviar al Congreso el Presupuesto de Egresos.

«La vieja política, el PRIAN, otra vez amenaza con hacerme un juicio político, y hasta me ‘denunció’ por comprar una camioneta», publicó en la red social X, antes Twitter.

«No me preocupa», añadió, «todo está en orden, aquí somos incorruptibles».

La oficina de Comunicación del Estado dijo a EL NORTE que el Gobernador llegó a un acuerdo económico con el propietario original de la Cybertruck.

No se dio a conocer el monto de la operación para la compra-venta del vehículo, que tiene un precio cercano a los 1.9 millones de pesos.

A un mes de que presume el vehículo en eventos y publicaciones, primero con placas de Texas y ahora con láminas de «demostración», el emecista no ha explicado cómo lo introdujo legalmente al País, ya que la Ley Aduanera sólo permite hacerlo, temporalmente, a residentes en el extranjero.