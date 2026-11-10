Jose Julio Colin Gallegos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió los cuestionamientos de Andrés Manuel López Beltrán, aspirante a diputado federal por Morena, y sostuvo que retoman asuntos públicos desde hace décadas que ya han sido aclarados.

«Andy, el que nos hace perder el tiempo eres tú, reciclando asuntos que desde hace décadas son públicos y que ya hemos respondido puntualmente», escribió en redes sociales.

Salinas Pliego defendió su trayectoria empresarial de más de 40 años y afirmó que sus compañías generan empleos, crean valor y pagan impuestos. Esto, luego de que por la mañana el hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionara la adquisición de Imevisión, que posteriormente se convirtió en TV Azteca, y planteara preguntas sobre sus presuntos vínculos con Marcial Maciel y Jeffrey Epstein.

En su mensaje, el dueño de Grupo Salinas reviró que López Beltrán, su padre, sus hermanos y sus allegados del «Clan del Malestar» son quienes deben rendir cuentas a los mexicanos.

«Los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad sobre sus negocios al amparo del poder, sus corruptelas y la protección que reciben de las fiscalías, el SAT, Gobernación, el INE y los tribunales, e incluso del crimen organizado. Mientras tu partido destruye la democracia y busca censurar a quienes nos atrevemos a exhibirlos», escribió.

El empresario también afirmó que los videos difundidos recientemente por López Beltrán no borrarán las pruebas que, según él, han salido a la luz. «Así que mejor dedícate a responder eso», agregó.

«Por mi parte, yo seguiré trabajando, invirtiendo y defendiendo la libertad. Seguiré exigiendo que cada quien responda por sus actos, sin privilegios por su apellido ni protección desde el poder», añadió.

El cuestionario de López Beltrán incluyó preguntas sobre la relación laboral de Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de Genaro García Luna, con Adamantium, empresa de seguridad privada propiedad de Salinas Pliego que obtuvo contratos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

También preguntó por la toma de las instalaciones de transmisión de Canal 40, en diciembre de 2002, y por la presunta relación del empresario con Epstein. Sobre este último, el morenista afirmó que el nombre de Salinas Pliego aparece 77 veces en los archivos del financiero estadounidense.

Entre los asuntos financieros y empresariales planteados estuvieron la compraventa de Fertinal, el rescate de Salinas y Rocha mediante el Fobaproa, un acuerdo con autoridades bursátiles estadounidenses en 2005 y el litigio por más de 600 millones de dólares en bonos de deuda de TV Azteca.

López Beltrán también preguntó por un crédito de 240 millones de dólares contratado con Alter Bank, en Santa Lucía, el destino de los recursos y las inversiones personales del empresario en bitcoin.

Aunque Salinas Pliego aseguró que los asuntos ya fueron respondidos, en su mensaje no contestó de manera específica las preguntas del cuestionario.