Mario Abner Colina Agencia Reforma

CDMX- Arturo Ripstein considera El Diablo Entre las Piernas (2019), una reflexión sobre la sexualidad en la vejez, como el cierre definitivo de su carrera cinematográfica. A sus 82 años, afirma que no volverá a un set, pues iniciar una película le parece un proceso complejo, desgastante, humillante y triste. Aunque podría filmar algún cortometraje con sus nietos, descarta afrontar nuevamente la maquinaria de una producción profesional.

Reconocido en festivales como Cannes y San Sebastián, Ripstein ocupa un sitio fundamental en el cine mexicano. Discípulo de Luis Buñuel, construyó una obra centrada en personajes marginales, pasiones oscuras y ambientes opresivos, hasta convertir su apellido en el adjetivo “ripsteiniano”. El término le halaga, aunque desconoce su origen.

El director rechaza el optimismo sobre México, país que considera inmerso en una situación grave. También se distancia del cine de denuncia y de la corrección política, a la que acusa de amenazar el lenguaje. Nunca entendió el cine como una misión artística o política, sino como la búsqueda de temas que terminaban por convertirse en obsesiones: “cuentos de hadas atroces”, según los define.

Sin nostalgia, contempla su filmografía como una obra terminada y espera que el público recuerde sus mejores trabajos. Aún sigue atento al cine como espectador y elogia a su hijo Gabriel, a quien considera un realizador brillante y superior.

Mientras tanto, Mubi estrenó el homenaje “Así Es la Vida”, con seis películas. Ripstein acepta el streaming en salas, pero juzga que ver cine en el teléfono atenta contra la experiencia cinematográfica.