Claudia Salazar Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que no le alcanza el dinero para cubrir sus gastos, con los 105 mil pesos que recibe de dieta.

Por eso, dijo, escribe libros para tener más ingresos.

“Cuando llegamos, hicimos un acuerdo, la mayoría de Morena, y redujimos la dieta un 80 por ciento. Ahora sólo percibimos 105 mil pesos por mes”, dijo Monreal durante la presentación del libro su libro “Nulidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral”.

En Huixquilucan, Estado de México, acompañado de otros senadores, Monreal dijo que se eliminaron los sobresueldos que recibían los legisladores en pasadas legislaturas, que hacía que recibieran entre 500 mil y 800 mil, dependiendo las comisiones en las que estuvieran.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que eliminaron los gastos médicos mayores, y en uso de autos de lujo, que se vendieron .

“Ahora cada uno lleva su vehículo particular. Se eliminaron vales de gasolina, se eliminaron vales de comida, se eliminaron seguros, se eliminaron fondos de ahorro.

“Todo se eliminó, y ahora, algunos que no ajustamos, tenemos que escribir y vender libros; algunos otros le hacen de otra manera”, señaló al comentar que la dieta de 105 mil pesos netos no le alcanza.

Al auditorio que acudió al evento, el ex gobernador de Zacatecas les pidió que compraran el libro.

“Por eso mi amable recomendación es que compren el libro, porque me paga la editorial el 30 por ciento”.

También resaltó que da clases en la UNAM, pero no recibe paga porque ya tiene el pago de servidor público como senador.

“Entonces por todos lados perdí, antes me pagaban, ahora que soy, no he dejado mis clases, soy maestro de la maestría en la UNAM, pero no recibo ni un sueldo, porque me impide por ser senador.

“Pero lo hago con mucho gusto, tengo mucho que pagarle a mi alma máter”, expresó el senador de Morena y ex jefe delegacional en Cuauhtémoc.

Al comentar el libro, manifestó que este año se pondrá a prueba “la justicia electoral”, pues muchos de los casos se resolverán en los tribunales.

Monreal dijo que ésta será una de las contiendas electorales más competidas en la historia del país, por el interés de diversos sectores en quitar al Gobierno el manejo del Presupuesto.

“He estado saliendo a varias partes del país y observo la movilización de estos sectores -no sólo los adversarios, sino también el poder económico- para intentar persuadir a la gente de que voten contra el partido en el Gobierno, no creo que lo logren; sin embargo, será una contienda más competida”, resaltó.

Reconoció que no están ante la misma situación del 2018, cuando el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, impulsó a candidatos y candidatas que no eran conocidos por la gente.

Señaló que fue así como lograron la mayoría en las Cámaras, con el voto que jaló López Obrador para todos.

“Hoy nos enfrentamos a otra realidad”, manifestó.