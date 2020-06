Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que John Ackerman apuró a la bancada de Morena en el Senado a destituirlo como coordinador, Ricardo Monreal advirtió que no se confrontará con nadie del movimiento.

En un video, el legislador dijo que seguirá reuniéndose con empresarios y comunicadores de distintas ópticas, esto tras críticas del académico por darle una entrevista a Carlos Loret de Mola.

“Creo que nosotros, como movimiento, debemos ocupar todos los espacios, en política los espacios vacíos se llenan”, señaló.

“Nunca me voy a confrontar con quienes simpatizamos en la construcción de este movimiento. Los respeto, respeto su forma de actuar, pero no me voy a generar condiciones de confrontación con nadie. Si no lo hago con la Oposición, menos lo haría con mis compañeros”.

Monreal advirtió que la lucha de facciones destruye los grandes movimientos transformadores.

“La experiencia histórica nos ilustra sobre los grandes movimientos transformadores, pero también demuestra que la lucha de facciones los destruye. Nunca me voy a confrontar con mis compañeras y compañeros del movimiento social que tanto nos costó construir”, planteó en Twitter.

Ackerman planteó quitar a Monreal como coordinador de los senadores de Morena.

“Te he leído y te sigo y en tu trabajo estás en lo correcto” Así le dice @RicardoMonrealA a @CarlosLoret en esta muy interesante entrevista”, tuiteó el esposo de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

“¿Qué esperan @MorenaSenadores para renovar su coordinación? Ya lo dijo @lopezobrador_. Es #TiempoDeDefiniciones”. …Y lo respaldan en bancada Tras petición de Ackerman, al menos cinco senadores emitieron mensajes de apoyo al zacatecano.

“Mi respaldo para mi amigo @RicardoMorenal, quien ha sido víctima de ataques infundados. Nuestro Coordinador tiene la gran capacidad y experiencia para lograr acuerdos tanto con los miembros de Morena como con los diversos Grupos Parlamentarios que integran el @SenadoMexicano”, planteó Armando Guadiana.

La senadora Rocío Abreu destacó la capacidad política de Monreal y su lealtad al proyecto de López Obrador.

“Sabemos del gran compromiso que tiene con #México el senador @Ricardo Monreal, el resultado se puede palpar gracias a su capacidad política y al respaldo de reformas que están transformando el país; hombre leal al proyecto de Nación que encabeza el presidente @lopezobrador”, sostuvo.

En tanto, el legislador Rubén Rocha Moya señaló que el coordinador es capaz de construir los consensos necesarios.

“El senador @RicardoMonreal al liderar a @MorenaSenadores con acierto, firmeza y lealtad indeclinable a los principios de la @4T, construye los consensos necesarios para apoyar al presidente @lopezobrador en su esforzada y difícil tarea de transformar a fondo a México”, escribió.

“Lamento el actuar de @JohnMAckerman en contra del coordinador @RicardoMonreal quien más ha respaldado y apoyado el proyecto de la #4T encabezado por el Presidente @lopezobrador”, definió el senador Cruz Pérez Cuéllar.

El senador Eduardo Ramírez Aguilar lo consideró como un activo político clave.

“Los @MorenaSenadores tenemos un compromiso claro con el proyecto transformador de México, donde @Ricardo Monreal ha sido un activo político clave para generar grandes consensos cruciales. Seguiremos adelante con nuestra agenda más allá de intrigas y extraños intereses personales”, puntualizó.

El senador Héctor Vasconcelos, fundador de Morena, se puso del lado de Ackerman y de su esposa, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública.

“A lo largo de los años, lo que he conocido de @Irma Sandoval y @JohnMAckerman ha sido valentía, arrojo y compromiso con la idea de transformar a México”, dijo.