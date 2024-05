Iris Velazquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En un encuentro con militantes en San Luis Potosí, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, insistió en que la condición para sumarse a la Oposición es que renuncien los dirigentes «corruptos», al advertir que no dejará que lo «mangoneen».

«Están muy desesperados en general varias fuerzas políticas, pero sobre todo una que se está cayendo a pedazos, que es la del PRI y del PAN, esa fuerza política tiene ahorita una razón de ser, hay muchas jóvenes, muchos jóvenes que dicen: ‘oye Máynez, pero me dicen que si votamos por ti dividimos el voto'», expuso.

«Esa fuerza política ya se cayó al tercer lugar, está comprando encuestas, están comprando publicidad para intentar construir una percepción distinta, pero ellos tienen un objetivo. Yo por eso les decía, si se quieren sumar, si ellos dicen que lo importante es ganarle a Morena los podríamos aceptar, pero yo no voy a dejar mangonearme por la vieja política que le ha fallado este País».

En la Plaza Aranzazú, en el centro histórico de San Luis Potosí capital, el emecista reiteró que la condición para unirse a la Oposición es que los dirigentes -que tildó de corruptos del PRI y del PAN- renuncien a sus puestos.

«Porque ellos van ahí empujando a una candidata, que lo único que quieren es que los lleve a ellos en las plurinominales, por eso se pusieron ahí al frente, que renuncien, que den un paso al costado, y que permitan que gente decente, con gente preparada, con gente que refresque la política mexicana, el gobierno, el servicio público, que haga las cosas con honestidad, iniciemos una nueva etapa para el país», solicitó.

Asimismo, el político zacatecano criticó el comportamiento de sus contrincantes electorales, Claudia Sheinbaum (Morena) y Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) en el segundo debate presidencial del presente proceso electoral.

«A mí me da mucha pena en los debates, que ahí estoy en medio de las dos candidatas ‘tú corrupta’, ‘tú ratera’, ‘tú mentirosa-. Yo no le he dicho ningún adjetivo, ningún apodo, ninguna ofensa a ninguna de ellas, porque a mí me educaron que cuando tú ofendes a los demás, te ofendes a ti mismo, que cuando tú le faltas al respeto a los demás, te faltas al respeto a ti mismo», añadió.

«Pero, además, porque ese momento en el que la gente nos mandó miles, centenas de preguntas, merecen soluciones, porque este país merece respuestas, merece una visión para llevarlo al siguiente nivel. Por eso, nuestra campaña es de música, de alegría y de esperanza, y por eso estamos remontando, y vamos a hacer historia, porque le vamos a ganar al dinero, a la corrupción, al poder, a quienes se sienten dueños de México, y lo vamos a hacer despertando a las nuevas generaciones».