Perla Martínez y Oneida Tovar Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la Presidencia en el 2024, se «vendió» ayer ante estudiantes de la UANL como la persona que sí tiene una idea clara de como enfrentar la inseguridad en el País.

Con tecnología, reducción de impunidad, reducción de armas que ingresan al País, más investigación, entre otras acciones, dijo, es como se puede atacar este «problemón».

«Lo tengo claro, pienso que lo podemos lograr sin duda», respondió a pregunta de un estudiantes sobre cómo reducir la inseguridad en México.

El Canciller llegó a la Facultad de Contaduría Pública y Administración en medio de una consigna preparada previo a su arribo: «¡Presidente!.

Durante la conferencia «Nearshoring en México: Entendiendo la nueva estrategia global del comercio», el funcionario federal pidió a los jóvenes ser optimistas y soñar que se pueden hacer mejor las cosas.

«No me atrevería a andarme presentando a la famosa encuesta (de Morena)», sostuvo, «si no tuviera la convicción de que sé qué tengo que hacer en esa materia (inseguridad), porque eso no le toca a nadie más, te toca si le vas a entrar».

Después de este encuentro, el aspirante presidencial se presentó ante unas 460 personas en Cintermex, quienes fueron convocadas por la Plataforma Verde, impulsada por legisladores del Partido Verde.