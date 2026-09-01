Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La senadora panista Lilly Téllez reveló que, antes de que fuese propuesto por Morena para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva, el morenista Higinio Martínez le prometió que no le cortaría el audio.

«El senador Higinio Martínez lo que estaba diciendo () es que iban a respetar las reglas que deben respetar; en concreto me dijo que él nunca me va a apagar el micrófono y yo voy a confiar en su palabra», detalló la legisladora.

El morenista Higinio Martínez fue electo por la bancada de Morena para presidir la Mesa Directiva, tema que será revisado por el pleno, presumiblemente, con el concurso de las bancadas de Oposición.

«Si él no respeta su palabra -advirtió la senadora panista en rueda de prensa–, yo siempre tengo el megáfono a un lado para hacer que se respete el tiempo de los senadores».

Desde la Legislatura anterior, la panista ha concitado la animadversión de la bancada de Morena, a la que se ha referido como «narcobancada».

El acercamiento que Higinio Martínez tuvo con Téllez llevó al morenista Gerardo Fernández Noroña a cuestionar públicamente la llegada a la presidencia de su correligionario.