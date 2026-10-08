Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras días de reclamos y exigencias de explicaciones, el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri (PAN), respondió a la Presidenta Claudia Sheinbaum que el Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, acudió a la colocación de la primera piedra de una nueva academia policiaca, pero que cualquier proceso posterior de colaboración internacional se hará conforme a la ley.

El Mandatario morenista afirmó este miércoles que siempre se ha tenido una buena relación con la Federación, por lo cual ya se comunicó con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, y con el Canciller Roberto Velasco, para hablar sobre el proyecto de la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial.

«Por supuesto que todo se haría en esta academia con toda la capitación que hemos tenido, en conjunto con la Federación, entiendo perfectamente el alarmamiento, que la Presidenta nos llama para que sigamos procesos que se deban llevar, siempre se ha hecho así», expresó.

«Esto más bien es un tema del proceso, ahorita nada más se puso la primera piedra, y después cuando tengamos plan de estudios, y todo lo que se vaya a hacer, se hará como lo marca la Federación».

Kuri remarcó que no haría nada en contra de las leyes mexicanas.

«Nunca haría yo algo en contra de mi país y siempre lo haría conforme a ley», concluyó.

Esta misma semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum reclamó primero el lunes que la Federación no fue invitada al evento, pero sí acudió el Embajador estadounidense Ronald Johnson.

Sin embargo, se constató que a la colocación de la primera piedra de la academia policiaca asistieron Aldo Raúl Gómez Quintero, Comandante interino de la región 17 militar, así como también el delegado de la FGR, Javier Rodríguez Uribe, y el capitán primero Darío Valadez, como representante de la Guardia Nacional.

Ese mismo día, se exhibió un oficio del 25 de septiembre en el que el Gobierno de Querétaro informó al Canciller Velasco sobre la ceremonia y la presencia de mandos militares en el evento.

Un día después, el martes, Sheinbaum Pardo reclamó entonces la falta de permiso para poder abrir una academia de este tipo, con colaboración internacional.

«Salió un documento donde invitaron a Relaciones Exteriores y le hicieron partícipe que el Embajador iba a ir a un evento, pero no dice de una autorización de una academia en donde van a participar las agencias de EU», expuso la Presidenta en conferencia mañanera.

Aseguró que dicha academia tampoco fue sometida a una revisión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

La academia se construye en el Complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad estatal.