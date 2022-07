Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que el viernes en la conferencia mañanera Raquel Buenrostro, Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), rechazó que su organismo haya exigido a empresas las Constancias de Situación Fiscal de sus empleados, el sector privado la desmintió.

«Lo primero que hay que decir es que el SAT nunca pidió la Constancia de Situación Fiscal, no es un requisito del SAT», sostuvo Buenrostro, en relación a que ésta era necesaria para cumplir con los cambios en la factura electrónica.

«¿Qué sucedió?, que la mayoría de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el Código Postal que tienen registrado en el SAT, y como no conocen el Código Postal fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas los que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato del SAT», expuso.

Al respecto, Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, señaló que el SAT sí obligó de manera indirecta a las empresas a pedir la Constancia a sus empleados.

«Para pagar el salario al trabajador, se debe expedir un Comprobante Fiscal Digital y a partir del 2022 ese CFDI evolucionó a su versión 4.0, que contiene nuevos requisitos.

«Hay que manifestar el domicilio y Código Postal del trabajador. Hay un apartado del comunicado del SAT que dice que debe registrarse tal y como se encuentra en la Cédula de Identificación Fiscal, en la Constancia de Situación Fiscal, respetando números, espacios y signos de puntuación.

«Esto quiere decir que si alguien no pone un acento o un espacio, no se va a poder expedir ese CFDI o no va a ser deducible. (Entonces), ¿cómo puede saber un patrón cómo está la Constancia de Situación Fiscal del trabajador?, pues pidiéndosela», explicó Ruiz.

Refirió que la experiencia que tuvieron cuando el SAT había puesto el plazo original del 1 de julio para obtener la Constancia no fue buena.

«La experiencia no fue nada agradable y había falta de citas. Hay que recordar que esta administración recortó personal en más de mil empleados del SAT y cerró oficinas del SAT, esto quiere decir que hoy solamente hay oficinas en las capitales de cada estado de la República, todas las personas que viven al interior de cada estado tienen que viajar a las capitales para realizar su trámite, no había citas y empezó a colapsar la cuestión», describió.

