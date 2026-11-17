Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que el Indaabin presentó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elementos para subsanar las observaciones por 138.9 millones de pesos detectadas en la Cuenta Pública 2025.

En un comunicado, la dependencia indicó que dichos elementos deberán ser valorados por el órgano fiscalizador.

«La Secretaría de Hacienda reitera que el Indaabin ha proporcionado a la ASF los elementos técnicos, administrativos y presupuestarios para atender las observaciones formuladas, los cuales deberán ser valorados por la autoridad fiscalizadora conforme a sus atribuciones», señaló.

REFORMA publicó este lunes que la ASF determinó un probable daño al erario por 138.9 millones de pesos, derivado del pago de servicios valuatorios y de personal contratado por honorarios.

En el caso del personal contratado por honorarios, la ASF determinó que, de la revisión de los expedientes de 78 prestadores de servicios seleccionados para su fiscalización, a quienes se pagaron 29.9 millones de pesos, la evidencia proporcionada no fue suficiente, pertinente ni verificable para acreditar de manera objetiva la ejecución de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos.

«Cabe señalar que en los reportes de actividades de 5 personas se registraron actividades como la elaboración de tarjetas de felicitación de cumpleaños y síntesis informativa institucional, entre otras, las cuales no guardan correspondencia con las funciones sustantivas de la Dirección o Unidad a la que se encuentran adscritos ni con las atribuciones del Indaabin», señaló la ASF.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el Indaabin proporcionó evidencia sobre los mecanismos institucionales de registro, seguimiento y validación de las actividades contratadas, así como los controles establecidos para autorizar los pagos correspondientes.

«El Indaabin explicó que cuenta con una plataforma informática que permite registrar individualmente las actividades de los prestadores de servicios, identificar a los responsables de su revisión y aprobación, y garantizar la trazabilidad de los reportes», señaló.

En el caso de los servicios valuatorios, por los cuales la ASF determinó probables daños al erario de 60.4 y 48.6 millones de pesos, Hacienda aseguró que también se presentó evidencia documental para acreditar el correcto ejercicio de los recursos.

«Respecto de los servicios valuatorios correspondientes a ejercicios anteriores, presentó órdenes de trabajo, memorias de cálculo, constancias de recepción y satisfacción, comprobantes fiscales y documentación presupuestaria que permite identificar los servicios realizados y distinguir las fechas en que se generaron las obligaciones de aquellas en que fueron pagadas.

«En cuanto a los compromisos de servicios valuatorios de 2025, el Indaabin aportó documentación técnica y administrativa para sustentar la prestación de los servicios y las obligaciones correspondientes», señaló.

Durante el proceso de auditoría, la ASF recibió diversa documentación que, una vez analizada, no modificó sus observaciones, por lo que emitió tres pliegos de observaciones que en conjunto suman 138.9 millones de pesos.

No obstante, el Indaabin todavía puede presentar documentación para intentar justificar el ejercicio de los recursos y será la propia ASF la que determine si las observaciones persisten o si quedan solventadas.