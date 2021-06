Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de CFE, Manuel Bartlett y hasta el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez aseguraron que ya no habrá apagones en el País.

“Claro que no (habrá apagones), al contrario. Las hidroeléctricas de Chiapas generaron la energía necesaria para enviar energía….por eso se resolvió el problema en 5 días, lo que en Texas llevó un mes”, dijo AMLO en su conferencia mañanera.

REFORMA publicó ayer que mientras que el Gobierno pone trabas a la entrada en operación de generadoras privadas que producen electricidad barata y limpia, la CFE podría estar enfrentando apagones este verano ante falta de capacidad para atender la demanda.

“Nosotros garantizamos que la CFE va a estar al servicio de la población y que vamos a hacer todo para que no haya apagones. Aquí estamos todos listos y lo hemos dicho con toda claridad”, dijo Bartlett.

Mario Morales Vielmas, director de CFE Intermediación de Contratos Legados, señaló que actualmente la capacidad instalada que se tiene en el País, entre privados y CFE, es de 89 mil 890 megawatts y una demanda máxima para los próximos meses, que son los más críticos por el verano, de 48 mil 150 megawatts.

“Es falso que CFE vaya a realizar apagones. No es verdad. Por el contrario, para fortalecer las redes de transmisión y distribución del Sistema Eléctrico Nacional”, aseguró el vocero presidencial, Jesús Ramírez.