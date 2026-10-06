CDMX.- Halle Berry negó haber ejercido violencia contra su hijo Maceo, de 13 años, después de que su ex marido, Olivier Martinez, solicitara la custodia exclusiva del adolescente y denunciara una supuesta agresión.

En documentos judiciales obtenidos por People, la actriz aseguró que nunca lastimaría a su hijo. Martinez afirmó que Berry habría sujetado al menor por el cuello durante un incidente ocurrido mientras jugaba con realidad virtual.

Berry sostuvo que únicamente le pidió dejar el videojuego y que, durante un forcejeo, Maceo la empujó. Añadió que el adolescente se marchó posteriormente con su padre sin presentar marcas visibles en el cuerpo.