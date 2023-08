Antonio Baranda y Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador dijo que en 20 días entregará el mando a la corcholata ganadora de Morena, pero le dará línea para continuar el movimiento de la 4T.

AMLO le dará una ruta que incluye obras y planes de gobierno.

«Ya voy a entregar el bastón de mando en el movimiento, como en 20 días entrego el bastón de mando para la dirección del movimiento, ya me quedo nada más terminando todas las acciones y obras del Gobierno», dijo ayer en su conferencia mañanera.

El Presidente señaló que quien resulte ganador y se perfile como el candidato presidencial de Morena, debe construir más trenes de carga y de pasajeros, entre otras obras energéticas, incluyendo una nueva refinería.

«Voy a dejar un esbozo de lo que se necesita seguir haciendo para que continúe la transformación», explicó.

«Por ejemplo, el que no se deje de invertir en obras públicas, en la creación de infraestructura (…) si ya se terminó el Tren Maya y se terminó el tren del Istmo, a ver, ¿ por qué no más trenes?».

Ante la propuesta de AMLO obre la construcción de trenes y refinerías, expertas consideraron necesario revisar la viabilidad económica de las obras y determinar si México quiere ir en sentido contrario frente al cambio climático.

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), opinó que antes de plantear nuevos proyectos ferroviarios, primero se tendría que evaluar si el Tren Maya es una inversión redituable en todos los aspectos desde generación de empleos e ingresos hasta su impacto en materia ambiental y social.

Respecto a las obras energéticas, consideró que si se siguen construyendo refinerías, México iría en sentido contrario en torno a lo que se requiere para hacer frente al cambio climático.

También Adriana García, coordinadora del Observatorio Económico México, ¿Cómo Vamos?, dijo que el Gobierno emprendió una política energética contraria a las tendencias mundiales de mitigación del cambio climático con su eje principal en la refinación de hidrocarburos para alcanzar la soberanía energética.