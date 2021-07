Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- Luego que fuera exhibido video en el que Martín Jesús, hermano menor del Presidente, recibe 150 mil pesos en efectivo en 2015 de manos del ex funcionario federal David León, Andrés Manuel López Obrador argumentó que entrega de dinero se trató de un asunto personal y no recursos para campaña.

“Bueno, creo que la intención es perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es la campaña negra de siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a eso, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos“, dijo en conferencia matutina.

El video, justificó, corresponde a videos de otros tiempos y se trata de un asunto personal que lo están convirtiendo en asunto político.

“Fue un trato personal entre David León y mi hermano”, aseguró.

“Sin embargo, se empata, se junta para hacer ver de que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierta. Así de sencillo”.

En las imágenes difundidas ayer por el periodista Carlos Loret en la plataforma de Latinus, se aprecia cómo el familiar del Mandatario federal recibe el dinero en mano y, al final de la grabación, asegura que el efectivo es para su hermano, aunque no especifica el nombre.

Según la fuente, los recursos en efectivo habrían sido destinados a las campañas de Morena en Chiapas en 2015, año en que el ahora partido gobernante se estrenó en elecciones federales. La entrega fue grabada por una cámara escondida en el comedor de una casa en Tuxtla Gutiérrez.

López Obrador enfatizó que aunque haya algún delito de su hermano, él no lo va a encubrir.

“Es muy claro que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado”.

Cuestionado sobre si conversó con David León sobre los videos, el jefe del Ejecutivo – quien dijo tener la conciencia tranquila- aseguró que a su hermano Martín no lo ve desde hace cinco años.

“Yo ya no me pertenezco, por eso también si un hermano, un cuñado, un primo, una nuera, cualquier familiar, y además ya lo he manifestado, desde que tomar posesión, comete un delito, debe ser juzgado, no debe haber impunidad”, señaló.