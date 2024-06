Claudia Guerrero y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no investiga al conductor del sitio Latinus, Carlos Loret de Mola.

El Mandatario negó que su Gobierno haya utilizado a ese órgano de la Secretaría de Hacienda para perseguir al periodista.

«Nunca he denunciado a ningún periodista, nunca, nunca, nunca, y me han calumniado todo el tiempo, pero imagínense que yo voy y presento una denuncia contra Loret; ¡uy!, se vuelve Loret el paladín de la libertad. No, no, no», soltó.

–También están investigando a Víctor Trujillo, se le inquirió.

«No, a nadie. Dicen muchas cosas, pero a nadie, a nadie; ni a la señora Anabel, que ‘a ver, vamos a denunciarla’. No, no, no. Es más eficaz mostrar que calumnian, que presentar una denuncia legal. No hay que investigarlos», respondió.

–¿Le va a decir a la UIF que no lo investigue?

«No, si no los están investigando. Según yo, no».

–¿Ya le dijo la UIF que no?

«A mí nunca me han dicho, nunca me ha dicho Pablo Gómez», sostuvo el Mandatario.

El 22 de junio, la columnista Peniley Ramírez publicó en Grupo REFORMA que la Unidad de Inteligencia Financiera indaga a Loret, su esposa Berenice Yaber y a Víctor Trujillo, quien caracteriza a «Brozo» en programas del canal de YouTube Latinus.

Ayer, López Obrador confirmó que, el próximo miércoles, el titular de la UIF presentará un informe sobre el caso.

«Lo de Loret de Mola, que lo están persiguiendo y va a estar preparado, que no se prepare de nada, nosotros no somos represores, estamos a favor de la libertad de expresión, de manifestación. Que no nos quiera usar a nosotros para ocultar su rotundo fracaso al servicio de la corrupción», expresó.

El Presidente agregó que las publicaciones de Loret de Mola sobre presuntos casos de corrupción vinculados con sus hijos, carecen de pruebas.