Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que este jueves Andrés Manuel López Obrador retó a Santiago Creel a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial, ahora el Presidente dijo que siempre no quiere hablar con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

«Me mandó decir Creel que me acompaña a ver a la presidenta de la Corte (Norma Piña). ¿No? Y que además lo que quiero, fíjense la manipulación y la mentalidad de esta gente, que lo que quiero es perjudicar a las familias de los trabajadores del Poder Judicial», declaró.

«¿Cómo se les va a perjudicar, si hasta los Ministros, si desaparece ese fideicomiso y se respeta la Constitución, ganarían lo mismo que gano yo? Ya quisieran la mayoría de los mexicanos. Entonces, ya para qué hablar con Creel, que siga su camino».

Durante su conferencia diaria, López Obrador consideró que el panista, quien ya levantó la mano para ser el abanderado de la Oposición en la elección presidencial de 2024, «ahí la lleva» y va tener los votos de los Ministros.

«Es más, ya los tiene, se rayó», remató el Mandatario.

Ayer, el tabasqueño planteó al panista a que presentaran una iniciativa conjunta para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial, cuyo monto ronda los 20 mil millones de pesos, con el objetivo de destinar ese dinero a estudiantes de familias pobres.

En respuesta, Creel advirtió que esa no es una alternativa viable y emplazó al Jefe del Ejecutivo a una reunión con la Ministra Piña para analizar cómo aumentar el presupuesto para becas sin afectar a los empleados del Poder Judicial y a sus familias.

«Acepto el reto. Nos vemos en una semana, el jueves 18 de mayo, a la hora que tú quieras», señaló el panista en un video difundido en redes sociales.

López Obrador sostuvo que «no pasaría nada» si los Ministros aceptan bajarse el sueldo y ganar menos que el Presidente de la República, pues de todas maneras tendrían un salario 10 veces mayor al promedio de los 22 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social.

«Estamos viendo que los trabajadores, casi 22 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social, ganan en promedio 16 mil pesos mensuales y yo gano 10 veces más y ellos ganaría en 10 veces más. ¿Qué les pasaría? Nada», agregó.

«Nada más que ahora no ganan 10 veces más lo que gana en promedio el trabajador mexicano, sino que ganan 50 veces más, si se le suma todo, ¿eso es justicia? ¿Se puede llamar Suprema Corte de Justicia de la Nación?».