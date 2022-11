Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

MANZANILLO, Colima.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que la marcha del próximo domingo, que irá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, podría ser la última que encabece.

«Es que puede ser la última, aunque no puedo decir así de manera categórica, que es la última, porque no sabemos qué nos depare el destino», señaló.

En su conferencia mañanera, el Mandatario dijo que «nunca se sabe» cuántas personas irán a una movilización, por lo que no quiso hacer un cálculo de la asistencia.

«¿Irán millón y medio de personas?», se le preguntó.

«No, no, no eso no se sabe, eso nunca se sabe, es que es voluntario, la gente decide si va o no va, no es: ‘tienes que ir, te voy a pasar lista'», respondió.

Cuestionado sobre las previsiones para que avance la marcha y él pueda llegar al Zócalo para dar su informe, indicó que aún se está diseñando la logística.

Pero adelantó que habrá contingentes por estados, además de un grupo de migrantes que viajarán desde Estados Unidos.

«Nos vamos a organizar bien, todavía mañana (hoy) vamos a hablar de eso. Vamos a buscar la forma de que sea por estado, porque van a llegar, bueno, van a llegar hermanos migrantes, que están muy contentos, muy, muy contentos y vienen», celebró.

«Entonces, tenemos que buscar la forma de hacerlo por estado, por contingente y si no, como dices tú, no vamos a poder caminar. nos vamos a organizar.