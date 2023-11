Claudia Guerrero e Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la pugna con el empresario Ricardo Salinas Pliego, por el adeudo de 26 mil millones de pesos al fisco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó «cretinos y caraduras» a quienes no pagan impuestos.

Durante su mañanera, el jefe del Ejecutivo sostuvo que hay quienes culpan al comercio informal de la baja recaudación de impuestos, cuando la condonación de estos a los grandes contribuyentes es lo que hace la diferencia.

«Estos caraduras, cretinos que no pagaban los impuestos, los de arriba, los de mero arriba, echándole la culpa a los ‘viene viene’ y los que venden en la calle para tener algunos ingresos, porque la economía formal no funcionaba».

Sin mencionar por su nombre al dueño de Grupo Salinas, el político tabasqueño criticó a empresarios de medios de comunicación que no pagaban impuestos, se beneficiaban de negocios públicos y, además, no cumplían con sus obligaciones ante la hacienda pública.

«Los dueños de los medios de información convencionales, constructores o grandes empresarios y para qué querían el medio de información, pues para proteger y tener la influencia suficiente para que el Gobierno les diera todo lo que pedían», afirmó.

«¿Y cuánto costaba eso? Miles de millones de pesos, porque, entre otras cosas, no estoy hablando nada más de una empresa, sino de varias vinculadas con los medios de manipulación, no pagaban impuestos, estoy hablando de condonaciones de miles de millones de pesos para que guardaran silencio y le quemaran incienso al Presidente».

El pasado martes, López Obrador aseguró que no tiene un pleito personal con Salinas Pliego, pero advirtió que no está dispuesto a «hacerse de la vista gorda» y permitir que no pague los 26 mil millones de pesos que debe al fisco.

En una exposición sobre el papel de los medios de comunicación ante la devastación del huracán «Otis», en Acapulco, López Obrador aseguró que hay quienes buscan socavar su Gobierno.

El Presidente volvió a referirse, de manera particular a TV Azteca, a la que acusó de abrir su micrófono solo para que lo insulten.