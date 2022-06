Dice Amber Heard que aún ama a Depp

CDMX.- Pese al drama de seis años que han vivido tras su separación, Amber Heard admitió que sigue amando a su ex marido, Johnny Depp, a quien acusó de abuso doméstico.

«Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara, pero no pude», compartió Heard al programa Today, con Savannah Guthrie, en su primera entrevista tras ser condenada a pagar a su ex 10.4 mdd por difamación.

La actriz aseveró que no tiene malos sentimientos ni mala voluntad en contra la estrella, incluso si Depp cumplió «su promesa» sobre que vería una «total humillación mundial» si seguía con las acusaciones en su contra.

La estrella de Aquaman, cuyas participaciones en la nueva entrega siguen en pie, de acuerdo con un portavoz de Heard, insistió que el artículo que escribió en 2018 para el Washington Post no era «sobre su relación con Johnny». (Staff/Agencia Reforma)

¡Participa con tu opinión!