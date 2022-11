Desde el pleno del Senado de la República, la senadora Martha Márquez Alvarado hizo un llamado para que los integrantes del Congreso del Estado declaren inelegible a Mónica Marcela Díaz Aranda, aspirante para encabezar al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.

En ese sentido, la legisladora puntualizó que el próximo jueves los diputados locales deberán elegir al nuevo comisionado del ITEA. Sin embargo, según datos extraídos de la declaración patrimonial de Díaz Aranda, la aspirante no “está de acuerdo en declarar su conflicto de intereses”, por lo tanto, argumentó que no debería de tomársele en cuenta, puesto que está poniendo “el mal ejemplo”.

Agregó que lo más grave, es que fue secretaria de Administración durante la gestión municipal de Teresa Jiménez Esquivel y la encargada de llevar los trámites para “endeudar al municipio de Aguascalientes” con luminarias y paneles fotovoltaicos inexistentes.

Por lo anterior, la senadora por el Partido del Trabajo pidió a los diputados de Aguascalientes “tomar buenas decisiones”, para elegir al mejor perfil y no seleccionar a una persona que incurrió en casos de corrupción en la entidad.

Cabe mencionar que la Comisión Legislativa de Transparencia y Anticorrupción llevó a cabo el pasado miércoles 23 de noviembre entrevistas a los 13 aspirantes, 9 de ellos mujeres y el resto varones, los cuales cumplen con los requisitos para aspirar al cargo.

Los aspirantes para ocupar el puesto de comisionado del ITEA son:

1. María Elisa Fernández Franco,

2. Mónica Patricia González Estrada,

3. Celia Cristina Díaz García,

4. Mónica Janeth Jiménez Rodríguez,

5. José Luis Alemán Martínez,

6. Mónica Marcela Díaz Aranda,

7. Irma Alicia Rangel Morán,

8. Eva Daniela Moreno Muñoz,

9. Juan Manuel Anaya Villalpando,

10. Elizabeth Zúñiga Díaz,

11. Jorge Fernando Guel Saldívar,

12. Rebeca Yolanda Bernal Alemán

13. José de Jesús Reinoso López.