Llevo días contándome la historia, dentro de mi cabeza: quizá estoy hablando, cómo saberlo, de poner fin a una carrera, una actividad, que comenzó hace medio siglo, cuando yo era un niño que…

Sólo las cosas que han pasado los últimos diez meses, ya dan para una larga novela por entregas; una que les voy a ahorrar –que me voy a ahorrar yo mismo–, por no hablar de no abusar de la hospitalidad de los editores, de la paciencia de los lectores, del árbol que fue talado para que estas líneas vean la luz.

Es por eso que no voy a hablar de un montón de cosas, comenzando el endemoniado asunto de circunstancia de que yo tenga que despedirme de la radio, y en una estación ajena al grupo donde trabajé tantos años: cosas de la vida, para dejarlo así.

Entonces, no voy a hablar de las razones que me llevaron a Ryta y las que hoy me llevan a dejarlo; de cómo decidí dejar el proyecto de Latido; ni de lo difícil que fue trabajar con una ex colaboradora cuyo carácter, que dejaré en difícil, fue más determinante para que adelante mi partida, que las malquerencias del vocero estatal, cuyos odios gratuitos me gané no sé de qué forma (aunque con el necesario concurso, dicen, de un francotirador de los micrófonos.)

Digamos que se llegó un momento en donde decidí no dar la batalla, usando mi prerrogativa de no pelear con personajes a cuya altura no quise descender.

Yo creo que al asunto bien podría resumirse en que yo volví a la radio para darle aliento a un proyecto que parece molestó a algunos, gente de la que prefiero no volver a tratar, aunque la opción sea acabar vendiendo enciclopedias puerta por puerta, que siempre es más digno –y procura más paz mental–, que tratar según con quienes.

Aclaración: no renuncio a Ryta–de hecho estamos estrenando temporada en la televisión, donde sigo mis colaboraciones–, por la sencilla razón de que nunca he estado en la nómina del ente oficial; nunca en la vida he sido empleado de ninguna administración pública.

De lo que sí voy a hablar, esta semana en que concluyo mi programa de la radio, es de dos cosas:

Primero de mi profunda gratitud con mis anfitriones de los últimos diez meses, comenzando por Beto Romero, a quien fui a pedirle una cosa bien distinta, y de cuyo despacho salí con la invitación a hacer (a colaborar en) el programa que finaliza este viernes; fue una aventura grata, que contó con el apoyo inmediato y diligente de Ericsson Espitia, de Irene Luna –a la sazón la productora del programa–; con el concurso de Armando Alonso, quien me acompañó en el primer tramo, las intervenciones de mi hijo desde España, las de mi compadre Armando, y el apoyo invaluable de Ikua Cardona (quien seguramente hará carrera en esto de los medios), y de la licenciada González.

Salvador, Daniel Torres, Chavita, Héctor, Frida Hernández, Paola, en su día Rodolfo Popoca, Charis González, Paquito, Joaquín y todos los que fueron mis compañeros estos meses me hicieron sentir, cada mañana que arribaba a los estudios, que estaba en un lugar confortable.

A los que cité y a los que omití, involuntariamente, claro, les quedo agradecido…. Y a la mente me vienen tantos nombres de gente de la radio que conocí estas cinco décadas, y cuyos nombres e imágenes guardo, y que son tantos que me sería imposible mencionarlos a todos.

Por último: yo que crecí escuchando radio, siempre supe del poder del medio; para mí se trató siempre de acompañar al que te escucha, de hacerlo saber que una voz familiar estaba allí; está bien lo de informar, entretener, formar opinión, pero en el fondo se trata –para mí, claro– de saber que siempre está la posibilidad de pulsar el botón y escuchar a alguno que nos habla y está con nosotros.

Yo me divertí siempre y procuraba regalarle un poco de amenidad a quien tuviera a bien sintonizarme, esa fue mi misión.

Pude, lo sé, hacer fortuna en esto de la radio, la fórmula es sencilla (y en algunos casos linda en la extorsión vil y eso es lucrativo, me consta), pero ahora que termino con esto, puedo decir de cara a todo el mundo, que si dos pesos tenía en el bolsillo aquella tarde que llegué a recoger aquellas ofertas que repartía de estación en estación, allá a principios de los años setenta, son los dos pesos con los que el viernes dejaré para siempre los estudios.

Sentirse satisfecho con uno mismo no es poca cosa.

¡Shalom!