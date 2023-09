Durante cerca de un año estuve sufriendo de dolor en mis piernas. Primero en la pierna derecha y luego en la pierna izquierda. Dolores que iniciaban desde la cintura, pasando por los glúteos y corrían como lava ardiente hasta los tobillos. Estos dolores empezaron una vez que estaba viendo un partido de futbol en la televisión. A medida que avanzaba el juego, uno de mis glúteos empezó a dolerme. Pensé que la silla me estaba incomodando. Y así me cambiaba de posición constantemente. Tratando de acomodarme para que ya no me doliera. Pero no. El dolor seguía. No muy intenso, pero sí muy molesto. Ese día empezó mi calvario, pues los dolores comenzaron a acrecentarse y yo desconcertado no atinaba a entender a qué se debía. Y junto con el dolor empezaron mis preguntas a familiares y amigos sobre a que se debería ese tremendo dolor. Las opiniones en un principio eran divididas. Unos opinaban que eras cierta enfermedad y otros que era el nervio ciático. Hasta ese entonces yo no había escuchado sobre ese nervio. Pero de lo que sí me di cuenta es que mucha gente sufre los dolores atroces que provoca ese nervio. Y así empezó mi peregrinar, pues amigos y familiares me aconsejaban –y recomendaban– acudir a todo tipo de personas que “curaban” ese problema. Desde gente con instalaciones más o menos bien acondicionadas, hasta personas muy humildes en colonias e incluso comunidades al interior del estado, que en cuartos de adobe y en catres con tan sólo una cobija como colchón, trabajaban sobando a la gente para curarlos de ese mal y otro tipo de enfermedades.

Alguna vez leí un anuncio en el face de gente que ya se ostentaban como profesionales en la curación de problemas del nervio ciático. Entré a ver el anuncio para ver qué ofrecían y casi prometían curar de todo mal en materia de músculos, cuello, columna vertebral, ciática, torceduras, esguinces, tendones, ligamentos, etc. A partir de que entré a ver ese anuncio, todos los días me aparecían en mi face cinco o seis anuncios sobre lo mismo, pero de diferentes personas o clínicas, en donde sanaban ese tipo de problemas de salud. Y eran anuncios de Aguascalientes lo mismo que de otros estados. Yo caí en dos o tres de esos negocios. Cuyos dueños eran simples sobadores. Algunos con más conocimientos que los otros. Los costos de todos son más o menos los mismos, desde los 300 hasta los 500 pesos por sesión. Claro que había otros más fifís, algunos que por cierto los manejan “médicos” cubanos y apantallan más, pues navegan con la bandera de que en Cuba son más trinchones para los temas de sanar a la gente. Estos cobran más. Y así con este tipo de sanadores un enorme porcentaje de persona acuden con la ilusión de sanar de sus dolencias, algo muy válido, pues dicen que un perdido va a todas. Yo fui, como lo menciono líneas arriba, a dos o tres de esos negocios. Hasta que la cruda realidad me hizo comprender que ahí no iba a encontrar mi salud. Una tarde mi hija Claudia me vio tan desesperado por el dolor que se salió a buscar una cita en el ISSSTE con el neurocirujano. Algo nada fácil, pues es enorme la demanda de fichas para ese tipo de especialistas. Pasaron unos días y mi hija consiguió la ansiada ficha con el Dr. Julio Palma, médico de excelente prestigio y que afortunadamente forma parte del staff de médicos del ISSSTE, pero al que yo ni mi familia conocíamos. Al llegar y tan sólo verme ya ni me ausculto. Iba yo destrozado por el dolor. Ahí ya era cosa hasta de humanidad el que se me atendiera lo más pronto posible. Y sin más ni más le dijo a mi familia que en ese momento me internaría y ya después vería la posibilidad de operarme de mis vertebras, pues de acuerdo a unos estudios que yo llevaba, traía dos hernias de disco, entre otras cosas. Y así, sin más ni más del consultorio me llevaron a internar y a ponerme inmediatamente suero con medicamentos para el dolor.

Lo que siguió después fue hacer el trámite para la cirugía. Los quirófanos estaban apartados por más de quince días con cirugías ya programadas para pacientes que también padecían problemas urgentes de resolver. A los tres días me avisaron que me operarían dentro de 15 días. Que mientras tanto debería estar en cama, ahí en el hospital sin moverme para nada de la cama. Con todo lo que eso conllevaba. O sea, ni para ir al baño.

Los 15 días pasaron como todo lo que pasa en un hospital para el paciente: lentamente. 15 días en los que conocí todo tipo de historias de los diferentes pacientes que estaban internados cerca de mí. Hice hasta un buen amigo ahí que a diario me visitaba, pues tenía a un hijo internado. Se llama Jesús Del Puerto, más conocido como el Lobo. Excelente persona que me hizo más llevaderos los días previos a la operación.

Mi estancia en el hospital no la sufrí sólo yo, sino mi familia también, pues debía tener las 24 horas a alguien ahí conmigo para lo que se ofreciera. Así que desde mi señora hasta hijos y nietos les tocó “velar” el hospital, acostándose en el suelo o durmiendo en una silla.

Llegó el día, el gran día. El día de la operación. Una cirugía de casi seis horas. Pero a la que yo no le temía pues el Dr. Palma es un hombre que da seguridad por su profesionalismo, un profesionalismo que impone. A los dos días de operado me indicó que poco a poco me levantara y que mi familiar, en este caso mi hermano Ricardo, me apoyara para que ya caminara.

-Y mañana ya te vas a ir a tu casa.

Me dijo el Dr. algo que me supo a gloria, pues por fin luego de casi 18 días volvería a dormir en mi cama y lo mejor, sin los dolores que habían hecho de mi vida algo en verdad terrible.

Ya en casa a los dos días me solté a caminar sin apoyo, pero con mucha precaución, por la casa.

Esta enfermedad me dejó muchas enseñanzas: que no hay que buscarle tres pies al gato, hay que ir,cuando surjan, con los especialistas. Que en Aguascalientes hay médicos ¡excepcionales! Julio Palma es un señor Neurocirujano. Y que el ISSSTE, a pesar de sus deficiencias, es un hospital que responde en base al personal –todo– que realiza su trabajo con amor y dedicación.

Algo que me ha llenado mucho y me ha hecho ver que la vida es bella, es la cantidad de llamadas de amigos y familiares deseándome mi pronta recuperación. La dedicación de mi señora, hijos y nietos sin desmayo, sin pretexto ni excusa. Y para cerrar con broche de oro, al momento de estar escribiendo esta colaboración, recibí una llamada que me alegró hasta las lágrimas de mi adorado compadre Marco Antonio Muñiz, que siempre ha sido muy preocupón. Me habló él y Jessica, mi comadre, muy preocupados y pedían que les dijera si me hacía falta algo para mandármelo de por allá, de México. Esa llamada me hizo reflexionar mucho. Sobre todo, porque un día antes había fallecido otro gran amigo con el que llevé una amistad muy bonita: Benito Castro. Hoy puse una foto en mi face en donde estamos muy felices, como un pequeño homenaje.

Para terminar, le diré algo, estimado lector, en efecto, a los amigos se les conoce en la cárcel y en la cama, afortunadamente yo los conozco en la cama.