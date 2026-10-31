El Día de Muertos representa una oportunidad para reflexionar sobre la muerte, la esperanza y la vida eterna, más allá de las ofrendas y tradiciones populares, explicó el presbítero Alejandro Corcuera Cabezut, capellán mayor de la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes.

Desde la perspectiva católica, señaló que la conmemoración de los Fieles Difuntos tiene antecedentes en las Sagradas Escrituras, particularmente en el libro de los Macabeos, donde se mencionan sacrificios ofrecidos por quienes murieron en batalla, bajo la creencia de la resurrección.

Explicó que el 1 de noviembre se celebra la solemnidad de Todos los Santos, dedicada a quienes, según la doctrina católica, alcanzaron el Cielo, independientemente de su canonización.

En cambio, el 2 de noviembre corresponde a la conmemoración de los Fieles Difuntos, cuando los creyentes ofrecen oraciones y misas por quienes fallecieron y se encuentran en proceso de purificación espiritual.

Respecto a los altares tradicionales, Corcuera Cabezut consideró que constituyen expresiones de memoria familiar mediante fotografías, alimentos y objetos personales. Sin embargo, recomendó distinguir estas costumbres culturales de las creencias religiosas y evitar atribuirles propiedades sobrenaturales ajenas a la doctrina católica.

El sacerdote destacó que la fe cristiana ofrece esperanza ante la pérdida de seres queridos, al sostener que la muerte no representa el final de la existencia.

“Aunque hay mucho dolor, sin embargo, no hay desesperación porque no hay una desaparición total”, expresó.

Finalmente, invitó especialmente a los jóvenes a reflexionar sobre el sentido de sus decisiones y valorar el presente desde una perspectiva espiritual que trascienda las preocupaciones cotidianas y materiales.