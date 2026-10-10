Con un costo promedio de 2,135 pesos por una ofrenda tradicional, el Día de Muertos se perfila como el primer gasto fuerte del último trimestre del año para las familias mexicanas, desembolso que marca el inicio de una serie de compromisos económicos.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), este gasto se suma a la reciente presión económica de las Fiestas Patrias, durante las cuales el desembolso rondó los 3,000 pesos por hogar, señaló Fernando Belderrain, gerente comercial de Duxi Finanzas.

Entre los gastos previsibles se incluyen las compras de noviembre, los viajes, los regalos y los festejos de fin de año, los cuales ejercen una presión considerable sobre los presupuestos de los hogares y los micronegocios, agregó.

Ante este escenario, el especialista financiero subrayó que la anticipación y la planeación son fundamentales para evitar imprevistos y no comprometer la liquidez de los meses siguientes.

“Los gastos de fin de año no llegan por sorpresa. Anticiparlos permite tomar decisiones con calma, definir prioridades y entender cuánto podemos gastar o financiar sin comprometer las quincenas siguientes”, enfatizó.

Consideró que, para mantener el equilibrio económico, es recomendable establecer un límite de gasto antes de realizar compras y evaluar cuidadosamente cualquier opción de crédito.

La clave está en revisar los montos totales, las tasas de interés y los plazos, a fin de combinar el uso de efectivo con opciones de financiamiento responsables que permitan diferir los pagos sin descapitalizarse, explicó.

Advirtió que las festividades tienen un componente emocional que puede llevar a gastar más de lo previsto, por lo que, antes de comenzar las compras, conviene establecer un presupuesto máximo y determinar cuáles son los gastos realmente prioritarios.

El objetivo no es dejar de disfrutar estas celebraciones, sino evitar que una cena, un regalo o un viaje terminen generando deudas que deban seguir pagándose cuando los festejos hayan concluido, consideró.