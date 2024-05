Erika Hernández y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Pocos temas; mucho ataque.

En el último debate entre las candidatas y el candidato a la Presidencia abundaron los ataques por encima de las propuestas para afrontar los principales problemas que vive el País como la violencia, la crisis migratoria y el conflicto por la división de Poderes.

Los acusaciones registrados durante el ejercicio de una hora y 48 minutos fueron más de carácter personal y en contra de los colaboradores de las candidatas y figuras de los partidos que representan.

Durante el debate fueron acusados por presuntos vínculos criminales y actos de corrupción, así como corrupción y enriquecimiento, algunos políticos como Mario Delgado, dirigente nacional de Morena; el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; así como los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

También fueron cuestionados el ex titular de Gobernación con Carlos salinas y actual director de la CFE, Manuel Bartlett; la ex Secretaria de Energía y candidata de Morena al Gobierno de Veracruz, Rocío Nahle; y el ex Secretario de Seguridad capitalino y aspirante al Senado por Morena, Omar García Harfuch.

La abanderada de la Oposición, Xóchitl Gálvez, intensificó su estrategia de ataque contra su adversaria Claudia Sheinbaum, a quien volvió a llamar narcocandidata y explicó por qué identifica a Morena como un narcopartido.

«En 2019, Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona vinculado al crimen organizado para meter gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos, un negocio que provocó un quebranto de 700 mil millones de pesos de impuestos al SAT.

«Carmona se volvió el financiador de campañas de Morena, hasta su muerte en 2021. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llame narco partido a Morena?», dijo Xóchitl.

Además, aseguró que interpuso una denuncia penal en contra de Sheinbaum por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Desde el arranque y aprovechando que el debate se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Claudia Sheinbaum reprochó al PRI la represión estudiantil de 1968 y enfiló contra su adversaria.

«Vamos a hablar de autoritarismo, la represión del 68, del 71, de Atenco, de Aguas Blancas, de Nochixtlán, eso sí es autoritarismo. Nosotros representamos democracia», sostuvo.

La morenista también mostró una lista de ex gobernadores del PRI y del PAN que están presos o prófugos, como Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington, César Duarte, Guillermo Padrés y Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez, se concentró en propuestas, y en rebatir principalmente a la aspirante panista su pasado como funcionaria de Vicente Fox, quien ha descalificado los programas sociales.