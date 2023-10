A nivel de resultados, el centenario de Club Necaxa no ha sido para nada lo que se esperaba, con un equipo que no ha encontrado la manera de conseguir buenos resultados y se encuentra estancado en lo más profundo de la tabla general de la Liga Mx.

La institución ha tratado de dar motivos a la afición para celebrar los cien años de vida del club y este sábado se vivirá un evento más como parte de los festejos en lo que se espera sea una fiesta total para los aficionados tanto a los Rayos como al futbol general.

En punto de las 16:30 horas, el Estadio Victoria vestirá sus mejores galas para recibir la Copa Play Do It, que será disputada entre las Leyendas de Necaxa y Football Stars, duelo que ha levantado muchas expectativas por la calidad de ex futbolistas que vienen de visita a Aguascalientes.

Nombres como Fernando Morientes, Esteban Cambiasso, Hugo Sánchez, Alex Aguinaga, Guti, entre muchos otros más estarán presentes en la cancha del Victoria para regalar un partido conmemorativo que va especialmente dirigido a la afición, que desde este viernes respondió positivamente en la firma de autógrafos que organizó Necaxa.

Para el duelo de esta tarde se esperan muchas sorpresas, buen ambiente y sonrisas entre estos ex jugadores que todavía tienen magia en los botines y la derrocharán en conmemoración de los cien años de Club Necaxa.