Aguascalientes ocupa el primer lugar a nivel nacional en donación de córneas y en la procuración de trasplantes de acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes en su último reporte del primer trimestre de este año, así lo estableció el presidente del Patronato Banco Ojos y Tejidos de Aguascalientes, Ricardo Magdaleno Rodríguez.

El activista comentó que esto refleja que Aguascalientes sigue siendo ejemplo a nivel nacional en la materia, por lo que sólo falta ver con el Instituto de Salud del Estado el poder hacer la procuración en hospitales que no sean COVID tales como el Tercer Milenio y el Hospital de la Mujer, así como en los privados.

Estableció que a la fecha, el Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes está superando las metas del año pasado, luego de que estuvo casi 10 meses detenido en cuanto a procuración y trasplante y trabajan muy duro en lo que son cirugías de cataratas, gracias al apoyo del DIF Estatal para realizar 300 cirugías de cataratas durante todo este año, aunado al soporte de la Fundación Carlos Slim y la Asociación Ale en lo que es trasplante de córneas.

Enfatizó que el Banco de Ojos apoya a las personas de escasos recursos sobre todo a aquellos que no cuentan con Seguridad Social del IMSS e ISSSTE, que a raíz de la pandemia se les multiplicó hasta por 4 el número de pacientes a atender con la desaparición del Programa del Seguro Popular y que a pesar de estar el INSABI, éste no ha iniciado porque ni siquiera tienen reglas de operación a dos años de su creación, lo que ha sido un grave daño para la gente más pobre de México que no cuenta con IMSS e ISSSTE.

Indicó que luego de que el Seguro Social y el ISSSTE se han enfocado únicamente a la atención de pacientes con COVID y han suspendido diversos servicios como el de oftalmología, dichas instancias deberían subrogar a las instituciones privadas para darles el servicio a los derechohabientes, cuyas empresas están pagando una seguridad social en el área de salud que no les están dando, “y eso pasa desde hace más de un año y medio, entonces si no están dando el servicio pues deberían bajar las tarifas”.