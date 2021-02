Jorge Cano Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El año pasado, el fisco tuvo una caída de 10 por ciento respecto a 2019 en el rubro de devoluciones y compensaciones.

Se trata de saldos a favor en pago de impuestos que los contribuyentes solicitan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que sumaron 924 mil millones de pesos el año pasado.

Esto implicó que el SAT se quedara con 102 mil millones de pesos más que el año previo.

La mayor caída del año pasado se dio por el lado de las compensaciones, que se redujeron 24 por ciento a 302 mil millones de pesos.

En el caso de las devoluciones, la contracción que se reportó fue de uno por ciento respecto al año previo a 621 mil millones de pesos.

Desde 2019, las compensaciones han caído debido a la eliminación de la Compensación Universal, que permitía cancelar otros impuestos con el saldo a favor de otros gravámenes, algo que debería reflejarse en mayores devoluciones pero no ha sido así, explicó Óscar Márquez, socio de la firma Calvo Nicolau y Márquez Cristerna.

“La recaudación del SAT se mide conforme a los impuestos cobrados y los que devuelve o compensa. En esos términos hay una resistencia natural a no devolver, con el fin de alcanzar metas recaudatorias altas, pero en ese afán pueden afectar en algunos casos los derechos de los contribuyentes.

“Como el SAT no está autorizando esas devoluciones ni se puede compensar ni se puede solicitar en devoluciones, entonces aumenta la recaudación”, aseveró Márquez.

Comentó que para solicitar una devolución, la autoridad fiscal tiene 40 días hábiles, plazo que se puede suspender por 30 días debido a procesos de aclaración, así como también se pueden interrumpir 20 días extras por revisiones.

A esas extensiones se pueden aumentar otros 180 días hábiles si se tienen que revisar operaciones con involucrados en la obtención del saldo a favor, lo que haría que el plazo para una devolución puede ir de nueve a 14 meses.

Joan Borbolla, director de B&B Consulting, comentó que además las compensaciones se ven retrasadas por fallas en los sistemas digitales del Servicio de Administración Tributario.

“Hay unas trabas, sobre todo para grandes contribuyentes, para compensar un impuesto contra el mismo impuesto.

“Algunos días se tienen las fallas del sistema, otros días que el catálogo fue eliminado y otros que no se puede compensar un impuesto causado porque no hay impuesto contra cual compensarlo porque no aparece en los sistemas”, comentó Borbolla.

Coincidió en que las menores devoluciones y compensaciones son una estrategia para aumentar el flujo de efectivo del Gobierno, sobre todo cuando ya no hay fondos de emergencia.