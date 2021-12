Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Efectuar nuevos cierres de negocios, en caso de que golpee la cuarta ola de Covid-19, sería devastador para las empresa del sector terciario (servicios), aseguró Héctor Tejada, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo.

Por ello sugirió buscar un equilibrio entre el cuidado de la salud y la economía.

«Sería devastador volver a tener cierres o volver a tener restricciones de horarios. La pandemia no se ha terminado y necesitamos encontrar el equilibrio entre la economía y la salud, pero no podemos volver a los cierres porque sería un golpe muy fuerte para la economía del País», señaló en entrevista.

Mencionó que la pandemia provocó que 35 mil empresas que se encontraban afiliadas a la Confederación cerraran o tuvieran que cambiar de giro para sobrevivir.

Añadió que es necesario sensibilizar a las autoridades de que todos los giros son importantes, por lo que ya no debe haber actividades esenciales y no esenciales. Sino que se debe hablar de empresas confiables, para que puedan seguir operando.

El líder empresarial pronosticó que se podrá hablar de un crecimiento de la economía hasta el primer trimestre del 2022.

Anticipó que el cierre de este año será bueno gracias a eventos que dejaron una gran derrama económica como la Fórmula 1, el Buen Fin y lo que serán los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Solo la Fórmula 1 tuvo una derrama económica de 14 mil millones de pesos, tres veces más de lo registrado en 2019 y El Buen Fin dejó un crecimiento de 10 por ciento para algunos comercios.

