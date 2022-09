Iris Mabel Velazquez Oronzor Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que la deuda pública actual se debe a que las Administraciones federales anteriores prefirieron salvar con el erario público a banqueros de una crisis económica.

REFORMA publicó que el próximo año se requerirá un billón 79 mil millones de pesos para cubrir el costo financiero de la deuda del sector público, un incremento real de 29.9 por ciento comparado con el Presupuesto de 2022.

Y que, de acuerdo con la Propuesta de Presupuesto de Egresos 2023, el aumento en este gasto es derivado del ciclo alcista de tasas de interés que se prevé continúe en los siguientes meses.

Al respecto, el Mandatario justificó que este endeudamiento es producto de las acciones de Gobiernos anteriores.

«Antes durante el tiempo que estuvieron los llamados gobiernos neoliberales, gobiernos anteriores, lo que hacían era que el presupuesto iba a los de arriba (…) antes el presupuesto, que es de todos, lo destinaban atender a los de arriba. Aunque parezca increíble, y hasta sea pecado social, rescataban a los banqueros con el dinero del presupuesto.

«En crisis decidieron salvar, rescatar las pérdidas de los bancos y las pérdidas de las grandes empresas y convirtieron las deudas de ellos en deuda pública», señaló durante la entrega del «Plan de Justicia para el Pueblo N’ayeri Del Nayar, en Nayarit.

El Presidente indicó que todavía se adeuda un billón de pesos y el mismo monto ha sido pagado de intereses.

«¿Saben cuánto todavía se debe de esa deuda? un billón de pesos y ¿cuánto se ha pagado de intereses? otro billón y cómo es que gobernaban, ¿cómo justificaban esa forma ese proceder? decían estos sinvergüenzas que si le iba bien al de arriba, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo.

«Si se llenaba el vaso se derramaba y les llegaba a los de abajo, una gran falsedad porque la riqueza no es contagiosa, no es permeable y si se llena el vaso ponen otro antes de que se derrame y se vuelve a llenar y ponen otro, porque no tienen llenadera. Ahora no es así, ahora primero abajo , los mandamos muy lejos con esa mentira, con ese engaño y ahora es abajo, procuramos que el presupuesto se destine a atender a la gente más necesitada», puntualizó.