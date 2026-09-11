Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) cumplimentaron en Aguascalientes una orden de aprehensión emitida por autoridades de Zacatecas en contra de Juan José “N”, señalado por su probable participación en hechos investigados como Robo Calificado y Daño en las Cosas.

La detención fue resultado de los trabajos de investigación realizados por agentes estatales y de la coordinación entre las Fiscalías de ambas entidades para ejecutar mandamientos judiciales vigentes.

Tras ubicar al presunto implicado, los elementos de la AEIC realizaron la intervención correspondiente y lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para llevar a cabo los trámites establecidos en este tipo de procedimientos.

Posteriormente, Juan José “N” fue entregado a personal de la Fiscalía de Zacatecas, cuyos elementos se encargaron de trasladarlo a esa entidad para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y continuar con el proceso legal correspondiente.