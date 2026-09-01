Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La protesta de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) frente a la Secretaría de Gobernación subió de tono este lunes, con detonaciones de cohetones, lanzamiento de piedras y pintura, y un intento por prender fuego a una llanta.

Los manifestantes llegaron a la Segob después de concentrarse en el Monumento a la Revolución y bloquearon la Avenida Bucareli para exigir ser recibidos por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Ante la falta de respuesta, arrojaron pintura contra las instalaciones y mantuvieron cerrada la vialidad.

En medio de la protesta, una llanta comenzó a arder y el humo cubrió por momentos el acceso a la dependencia. Elementos de Protección Civil intervinieron con extintores para apagar el fuego y contener la protesta, sin que se reportaran enfrentamientos.

El piso frente a Gobernación quedó cubierto de polvo blanco por el uso de los extintores, mientras los manifestantes permanecieron frente a las rejas de la dependencia con mantas en las que se leía: «Alto al despojo de las tierras del lago de Texcoco».

La movilización tiene como una de sus principales demandas la restitución de 700 hectáreas que habitantes de Chimalhuacán, Estado de México, reclaman como parte de sus tierras. La UNTA también exige la reconstrucción de más de 200 viviendas en Chapula, Hidalgo, afectadas por un huracán en 2025, así como una solución a otros conflictos agrarios.

Los inconformes habían anunciado que acudirían a Gobernación en busca de una respuesta a esas demandas y advirtieron que, si no eran atendidos, podrían mantener el plantón por tiempo indefinido frente a la dependencia.

La protesta comenzó alrededor de las 14:00 horas y provocó cierres a la circulación en Bucareli y vialidades aledañas, después de que los campesinos avanzaron desde el Monumento a la Revolución.