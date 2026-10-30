Detienen en Ojocaliente Las Torres a sujeto buscado por delitos contra la salud

Un hombre de 40 años que tenía cuentas pendientes con la justicia fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes, luego de que descubrieran que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

La captura de Abel “N” ocurrió sobre la avenida Tecnológico, a la altura del fraccionamiento Ojocaliente Las Torres, cuando policías estatales realizaban labores de vigilancia por la zona.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados detectaron al individuo cuando este adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas, situación que llamó la atención de los oficiales.

Ante su comportamiento, le marcaron el alto para someterlo a una inspección preventiva. Mientras efectuaban la revisión, los policías consultaron sus datos personales en el Sistema Plataforma México.

La búsqueda reveló que Abel tenía una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, expedida por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en septiembre de 2026.

Tras confirmar el mandamiento judicial, los agentes procedieron a su detención y posterior traslado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.