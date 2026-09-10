Detienen en Jesús María a un hombre por presunto abuso sexual en agravio de una mujer

Elementos de la Policía del Mando Coordinado realizaron la detención de un sujeto señalado como presunto responsable de abuso sexual en el municipio de Jesús María, tras atender una solicitud de auxilio por parte de la víctima.

Los hechos se registraron sobre la carretera estatal 18, a la altura de una gasolinera situada en el Parque Industrial Chichimeco. En dicho lugar, los uniformados atendieron el reporte e intervino una mujer de 24 años de edad, quien señaló de forma directa a un individuo por haberla abrazado y realizado tocamientos sin su consentimiento.

A petición de la afectada, los efectivos policiales procedieron a la detención del presunto agresor, quien identificó responder al nombre de Mario “N”, de 50 años de edad.

Luego de su arresto, el imputado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común en turno, adscrito a la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho. Esta acción se enmarca en las labores destinadas a mantener la seguridad de las ciudadanas que enfrentan hechos de violencia sexual.