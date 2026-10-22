Un hombre que era buscado por las autoridades de Jalisco por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado fue detenido en un puesto de revisión policial ubicado en el municipio de Asientos, Aguascalientes.

El sospechoso, identificado como José “N”, viajaba a bordo de un vehículo cuando fue interceptado por elementos de la Policía Estatal en la Puerta de Seguridad instalada sobre la carretera federal 25, a la altura del kilómetro 45.

Durante la revisión, los uniformados consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México y detectaron que una persona con el mismo nombre contaba con una orden de aprehensión vigente en Jalisco.

Ante esta situación, el individuo fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Investigación Criminal, donde agentes de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes confirmaron su identidad y la existencia del mandamiento judicial.

Una vez realizados los trámites correspondientes, José “N” fue entregado a elementos de investigación de Jalisco, quienes se encargaron de ponerlo a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los hechos por los que era buscado.