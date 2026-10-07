Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Iván Cazarín, ‘El Tanque’, uno de los protectores de redes de Amílcar, señalado por corrupción en sexenio de AMLO, fue detenido en Zapopan.

Cazarín operaba una de las principales redes de huachicol del CJNG en la Zona Metropolitana de Guadalajara, almacenando combustible, vendiéndolo y lavando dinero, según fuentes federales.

En abril de 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló un audio en el que Luis Alberto Olán Aparicio, hermano del empresario Amílcar Olán, presumió conocer a «El Tanque» y haber recurrido a esa relación para frenar extorsiones contra un proveedor de balasto.

«Bobby (Gonzalo López Beltrán) me dijo que nos van a dar un frente, en unas minas allá por Oaxaca», informa Jorge Amílcar a su hermano Luis Alberto, en una llamada.

El hermano de Amílcar respondió en la conversación que conocía a «El Tanque»: «Yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña, y vio que ya no lo volvieron a molestar».

En abril pasado Latinus reveló otros audios donde Amílcar Olán presume a un interlocutor que su hermano Jorge tiene relación con «El Tanque»: «Son brothers, son compas, son de mi combo».

De acuerdo con investigaciones federales, además de estar vinculado a las redes de protección a Amílcar Olán, «El Tanque» también coordinaba el lavado de dinero, robo de hidrocarburo, trasiego de drogas, robo de autos y mercancías.

Entre 2021 y 2022, la Secretaría de Seguridad federal detectó que «El Tanque» mantenía nexos con el grupo delictivo de «La Barredora», que operaba en Tabasco con la protección de Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad durante la gestión del entonces Gobernador Adán Augusto López, hoy Senador de Morena.

Cae criminal por cuarta vez

En marzo del 2010, el Ejército detuvo a Iván Cazarín Molina, alias «El Tanque» en un narcolaboratorio en Cocula, Jalisco. Se le señaló de decapitar a 12 personas en Mérida en el 2008.

En ese entonces, se le identificó como Víctor Hugo Delgado Rentería alias «Comandante Tornado», pero quedó libre.

Después, el 10 de julio de 2013, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció que nuevamente había sido detenido en un cateo en Jalisco, y fue identificado bajo el mismo nombre y apodo.

Dos años después, en noviembre de 2015, nuevamente el Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo presumió la captura de «El Tanque» en Tlajomulco, y fue presentado en conferencia de prensa como el número 2 del CJNG.

Galindo informó en aquella ocasión que Cazarín era responsable de un ataque contra un helicóptero, ocurrido en mayo de ese año en Villa Purificación en el que murieron 7 federales.

Era buscado por los delitos de narcotráfico y secuestro.

Según el jefe de la PF, Cazarín fue capturado cuando bebía y jugaba fútbol en las calles de Tlajomulco.

Ayer se informó de su cuarta captura.