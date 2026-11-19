Un hombre originario de Zacatecas terminó detenido por elementos de la Policía Estatal de Carreteras luego de que intentó escapar corriendo al encontrarse con los uniformados, quienes descubrieron que existía una orden de aprehensión vigente por robo calificado a nombre del sospechoso.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Alejandro de la Cruz Saucedo, donde los oficiales realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron a un individuo que, al percatarse de su presencia, emprendió la huida a pie.

Los policías fueron tras él y lograron interceptarlo metros adelante, donde procedieron a realizarle una revisión preventiva.

El individuo se identificó como Carlos “N”, de 46 años, originario de Zacatecas, cuyos datos fueron consultados en el Sistema Plataforma México.

La búsqueda arrojó que existía una orden de aprehensión vigente en Aguascalientes por el delito de robo calificado a nombre de Carlos, motivo por el cual los uniformados procedieron a detenerlo.

Finalmente, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

La autoridad ministerial también deberá verificar su identidad para descartar que se trate de un caso de homonimia, es decir, que la orden judicial corresponda a otra persona con el mismo nombre.