Una joven de 24 años fue detenida por elementos de la Policía Estatal tras ser sorprendida cuando presuntamente sustraía diversos objetos de una vivienda ubicada en la colonia Gremial, en Aguascalientes.

La intervención policial ocurrió cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Héroe de Nacozari y fueron interceptados por varias personas, quienes reportaron ruidos sospechosos provenientes de un domicilio contiguo.

Ante el señalamiento, los oficiales acudieron a revisar el inmueble y detectaron a una mujer que salía de la propiedad llevando consigo una base de acero y un accesorio de gas, objetos que presuntamente había sustraído del lugar.

La sospechosa fue identificada como María N., de 24 años, originaria de Zacatecas, quien fue detenida en el sitio.

Posteriormente, los policías trasladaron a la joven y los objetos recuperados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.