Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal en distintos puntos de la ciudad de Aguascalientes, luego de que presuntamente les encontraran envoltorios con droga sintética conocida como cristal. En conjunto, los aseguramientos alcanzaron un peso aproximado de 31 gramos.

La primera detención ocurrió sobre avenida Constitucionalistas, en el fraccionamiento Villa Montaña, donde los uniformados detectaron a un individuo que mostró una actitud evasiva al notar su presencia.

Durante una revisión preventiva, los policías le encontraron ocho envoltorios con una sustancia granulada similar al cristal, con un peso aproximado de 13 gramos.

En una segunda intervención, realizada en el fraccionamiento Infonavit Pilar Blanco, al sur de la ciudad, los agentes interceptaron a otro sujeto que llevaba entre sus pertenencias siete envoltorios con aparente cristal, cuyo peso total fue de aproximadamente nueve gramos.

El tercer aseguramiento tuvo lugar sobre la calle Portal del Valle de Aguascalientes, en el fraccionamiento Ejido Las Cumbres, donde fue detenido Arturo «N», de 39 años, luego de que presuntamente intentara evadir a los policías.

Al revisarlo, le encontraron un envoltorio con aproximadamente nueve gramos de una sustancia con características similares al cristal.

Los tres detenidos, junto con los 16 envoltorios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes para determinar su situación jurídica