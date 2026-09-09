Tres jóvenes fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal al norte de la ciudad, luego de que presuntamente les localizaran varios envoltorios con una sustancia granulada con características del cristal. El vehículo en el que circulaban también quedó asegurado al presentar alteraciones en sus medios de identificación.

La intervención ocurrió sobre Boulevard a Zacatecas, donde los oficiales detectaron un Chrysler blanco con vidrios polarizados. De acuerdo con la información disponible, los uniformados marcaron el alto al conductor, quien habría ignorado la indicación, aunque metros adelante finalmente lograron darle alcance.

En la unidad viajaban José N, de 24 años; Rafael N, de 22, y Jesús N, de 20. Durante una revisión preventiva, los policías reportaron haber encontrado entre sus pertenencias varios envoltorios con sustancia granulada con las características propias del cristal.

La inspección del automóvil arrojó además irregularidades: el número de serie se encontraba ilegible y la unidad carecía de la placa VIN.

Los tres hombres, los envoltorios y el Chrysler fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado. Se inició una carpeta de investigación y será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.

Aunque las autoridades señalaron que los detenidos podrían estar relacionados con otras actividades ilícitas, hasta el momento no se precisó cuáles ni se informó de alguna imputación adicional.