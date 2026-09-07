Detienen a sujeto por presunto delito de violación equiparada en Pabellón de Arteaga

Elementos de la Policía Municipal, bajo el esquema del Mando Coordinado en el municipio de Pabellón de Arteaga, llevaron a cabo la detención de un hombre señalándolo como presunto responsable del delito de violación equiparada en agravio de una menor de 14 años de edad.

La intervención ocurrió durante recorridos de vigilancia sobre la calle Crisantemo, a la altura del campo de fútbol de la localidad. En el punto, los oficiales detectaron a un individuo a bordo de un vehículo en compañía de la adolescente.

El detenido fue identificado como Eduardo N, de 22 años de edad. Tras el aseguramiento, los padres de la víctima acudieron ante las autoridades para manifestar que interpondrían la denuncia legal correspondiente.

El imputado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común en el Centro de Justicia para las Mujeres, perteneciente a la Fiscalía General del Estado. En dicha instancia se dio apertura a la carpeta de investigación para definir su situación jurídica conforme a derecho.