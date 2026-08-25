Detienen a sujeto por herir a su pareja con una navaja

Una mujer de 34 años resultó herida en un brazo durante una presunta agresión de su pareja, quien habría utilizado una navaja perfiladora para ceja para lesionarla dentro de un domicilio del fraccionamiento Mirador de las Culturas.

El señalado, identificado como Jorge “N”, de 35 años, fue detenido por policías municipales después de que la víctima solicitara su intervención.

El caso fue reportado mientras los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre avenida Cultura Nazca. A través de la frecuencia de radio fueron alertados sobre un problema familiar en un domicilio de la calle Cultura Nazca 204, por lo que acudieron al sitio.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con Janette, de 34 años, quien manifestó que momentos antes había sido agredida físicamente por su pareja. De acuerdo con su señalamiento, durante el ataque el hombre utilizó una navaja para perfilar cejas y le provocó una herida en el brazo izquierdo.

La mujer pidió la detención del presunto agresor y, ante el señalamiento directo, los policías aseguraron a Jorge “N”.

El detenido fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.