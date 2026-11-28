Un sujeto de 49 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes luego de que su propia hermana lo señalara como responsable de haberla agredido física y verbalmente dentro de un domicilio del fraccionamiento Ojocaliente III.

La intervención policial tuvo lugar en la calle Chiquihuite, donde se reportó la presencia de un hombre agresivo, situación que motivó la movilización de los uniformados.

En el lugar, los oficiales fueron abordados por Verónica, de 54 años, quien identificó a su hermano, Ricardo “N”, como el presunto responsable de las agresiones que aseguró haber sufrido momentos antes.

La mujer solicitó la detención del individuo y manifestó su intención de proceder legalmente en su contra.

Ante la acusación, los policías arrestaron al sujeto y lo trasladaron al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público por un presunto caso de violencia familiar.

Criterio editorial: Se mantuvo la presunción de inocencia y se evitó incorporar detalles sobre lesiones o motivos de la agresión, ya que el boletín no los especifica. Los titulares alternativos conservan un tono moderado debido a la naturaleza de los hechos.