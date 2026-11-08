Una ciclista que circulaba por las inmediaciones del Parque La Pona pidió ayuda a policías municipales luego de encontrarse con un sujeto que presuntamente bloqueaba el paso sobre la ciclovía y amenazaba a quienes le exigían que se retirara.

El incidente ocurrió sobre la avenida Alameda, en el Desarrollo Especial La Pona, donde elementos del Grupo Especial Policía Montada realizaban labores de vigilancia cuando fueron alertados de la situación.

Los uniformados se aproximaron al lugar y localizaron a un individuo que coincidía con las características proporcionadas por la denunciante. Sin embargo, al intentar entrevistarlo, el hombre reaccionó de manera hostil y trató de alejarse.

Ante su comportamiento, los oficiales efectuaron una revisión preventiva y encontraron en la bolsa delantera derecha de su pantalón dos envoltorios verdes de material sintético que contenían una sustancia granulada, cuya composición no fue precisada.

El individuo fue identificado como Héctor “N”, de 45 años, quien terminó detenido y trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con los envoltorios asegurados.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.